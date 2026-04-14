Polska fabryka broni będzie miała problemy? Brakuje zamówień

Jak podaje Portal Obronny, w maju fabryka zakończy realizację podpisanych w przeszłości kontraktów. Problem w tym, że "Łucznik" nie pozyskał nowych zamówień. To zaś oznacza zagrożenie zwolnieniami. Według dziennikarzy, pracę może stracić nawet 140 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

– Fabryka nie potrzebuje litości ani wsparcia państwa – my potrzebujemy zamówień – powiedział Daniel Dorociński, szef zakładowej "Solidarności".

Fabryka Broni "Łucznik" działa od ponad 100 lat i produkuje ręczną broń strzelecką. Sprzęt produkowany w fabryce sprzedawany jest zarówno w Polsce, jak i za granicą. Radomski zakład produkuje m. in. karabinki z rodziny MSBS Grot, których używają ukraińscy żołnierze.

Rekordowe wydatki na zbrojenia

Analitycy PKO BP szacują, że na sam sprzęt wojskowy Polska przeznaczy do 2035 r. ponad 640 mld zł, a łączny impuls popytowy (z uwzględnieniem kosztu serwisu i utrzymania) to 1 229 mld zł. Z ich analizy wynika, że nawet przy założeniu obecnej, wysokiej importochłonności wydatków zbrojeniowych ich łączny wpływ na PKB Polski będzie pozytywny i wyższy niż poniesione nakłady.

Jak donosiło niedawno Politico, zdecydowana większość pieniędzy wydawanych przez Polskę na zbrojenia trafia do zagranicznych firm. Portal podaje kilka przykładów: czołgi K2, haubice K9 i lekkie myśliwce FA-50 z Korei Południowej, Patrioty, czołgi Abrams, F-35 i śmigłowce Apache ze Stanów Zjednoczonych oraz okręty podwodne Saab A26 ze Szwecji. Problemem polskich firm z sektora zbrojeń jest brak kapitału i technologii. Dają o sobie znać także zapóźnienia z czasów socjalizmu.

Jest jednak jeden obszar, gdzie polskie przedsiębiorstwa mają szansę na skuteczne konkurowanie ze swoimi zachodnimi odpowiednikami. To systemy dronowe i antydronowe. Rząd wykorzystuje umowy offsetowe i produkcję licencyjną z Hyundai Rotem czy Hanwha Aerospace. Rozwija się także prywatna firma WB Group.

