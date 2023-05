Polska fabryka wyprodukuje dla wojska 30 tys. pistoletów. Podpisano umowę

Jak podaje portal Polskie Radio 24, przedstawiciele Agencji Uzbrojenia podlegającej Ministerstwu Obrony Narodowej podpisali umowę na dostawę broni z kierownictwem Fabryki Broni "Łucznik".

Broń za 2,5 mln zł

Rząd zamówił 30 tys. pistoletów VIS 100 polskiej produkcji. Wartość zamówienia to 2,5 mln zł. Broń ma być dostarczona do nabywcy do końca listopada. To już druga taka umowa. W ubiegłym roku dla wojska zamówiono prawie 18 tys. sztuk tej broni i dwa tysiące karabinów GROT.

Na antenie Polskiego Radia 24 prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek mówił, że pistolety VIS 100 to sprzęt o "bardzo nowoczesnej konstrukcji, wyjątkowo dobrej z przeznaczeniem do wykorzystania dla Wojska Polskiego". – Temat jest świeży, umowa niemalże dzisiejsza – powiedział.

Wyposażenie wojska priorytetem

– Dodatkowo zostały zakupione karabinki GROT w wersji reprezentacyjnej. Poza dużymi zamówieniami, które już trafiły do spółki MESKO, karabinka precyzyjnego w wersji bojowej, stanowi to o rozwoju naszych kompetencji. Rozbudowujemy nasz potencjał, zakłady w Łuczniku realizują spore inwestycje, które zwiększą zdolności produkcji karabinków, pistoletów i granatników. Pozwoli nam to na szybsze wyposażanie polskiej armii – ocenił prezes PGZ.

Gość radia podkreślił, że szybko i dobrze wyposażone wojsko jest priorytetem wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. – Jasno postawił zadania, mamy o wiele mniej czasu. Armię musimy zmodernizować w tempie błyskawicy. Wyzwanie przyjmujemy, nie mamy obaw, realizujemy je, bo najważniejsze jest bezpieczeństwo, a priorytetem jest dla nas wyposażenie naszej armii – powiedział Chwałek.

Sprzęt produkowany w Fabryce Broni "Łucznik" sprzedawany jest zarówno w Polsce, jak i za granicą. Radomski zakład produkuje m. in. karabinki z rodziny MSBS Grot, których używają ukraińscy żołnierze.

