Dobrzyński: Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych

W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomira Cenckiewicza.

Krótki komentarz do tej sprawy zamieścił na swoich kanałach społecznościowych prezydent. "Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Ciesząc się z rozstrzygnięcia i gratulując Panu profesorowi Cenckiewiczowi, ubolewam, że żyjemy w czasach, gdy rządzący w imię walki politycznej, przy braku argumentów sięgają po najbardziej podłe metody" – czytamy na profilu prezydenta Karola Nawrockiego.

Dobrzyński twierdzi, że Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych

Tymczasem Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, przedstawia zupełnie odmienną opinię.

"Próba interpretacji wyroku NSA jako automatycznego przywrócenia dostępu do informacji niejawnych panu Cenckiewiczowi jest kompletnie nieuzasadniona. Jasne i czytelne jest, że NSA nie przywrócił Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego dostępu do informacji niejawnych. Oddalone zostały skargi kasacyjne, co oznacza jedynie, że SKW prowadząc kontrolne postępowanie sprawdzające będzie musiała uwzględnić wytyczne WSA w Warszawie. SKW rozstrzygając kwestię dawania rękojmi zachowania w tajemnicy informacji niejawnych przez Sławomira Cenckiewicza, weźmie pod uwagę aktualny stan faktyczny w sprawie, w tym toczące się postępowanie karne, w którym pan Cenckiewicz jest oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat" – napisał.

"Fakt postawienia Szefa BBN w stan oskarżenia, jak i okoliczności popełnienia zarzucanego przestępstwa, wpływają na kwestię dawania rękojmi zachowania tajemnicy przez Sławomira Cenckiewicza. Znajduje to potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych. Bez wpływu na powyższe pozostaje fakt, że postępowanie karne jest w toku. W tej sytuacji nie znajduje zastosowania przepis art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, który jest odrębną przesłanką do odmowy wydania lub cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa. Z całą stanowczością stwierdzam, że Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych" – zakończył Dobrzyński.