NSA zdecydował ws. Cenckiewicza. Porażka kancelarii premiera

W środę Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał sprawę dostępu do informacji niejawnych szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.

Poświadczenie bezpieczeństwa Cenckiewicza. Jest decyzja NSA

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił cofnięcie mu poświadczenia bezpieczeństwa. Od tego wyroku odwołała się Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która ostatecznie przegrała tę batalię.

"W dzisiejszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 r." – przekazano w komunikacie. Jak dodano, Wyroki te zapadły w sprawach ze skarg na decyzje Prezesa Rady Ministrów dotyczące cofnięcia poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o wskazanych w wyroku klauzulach.

"Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, sprawa została rozpoznana na posiedzeniu niejawnym, natomiast ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnienie wyroku, uzasadnienie to nie będzie podlegało publicznemu udostępnieniu przez Naczelny Sąd Administracyjny" – czytamy.

Cenckiewicz odzyska dostęp do informacji niejawnych? "Wprost przeciwnie"

Do środowego wyroku bardzo szybko odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Podkreślił on, iż takie rozstrzygnięcie nie oznacza jednak, że Sławomir Cenckiewicz automatycznie odzyskał dostęp do informacji niejawnych. "Wprost przeciwnie. Kontrolne postępowanie sprawdzające musi być prowadzone zgodnie ze wskazówkami sądów" – stwierdził.

"W okresie od wydania wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu poświadczeniami bezpieczeństwa. Powodem takiej sytuacji jest nierozstrzygnięta kwestia dawania przez Sławomir Cenckiewicz rękojmi zachowania tajemnicy, co jest koniecznym warunkiem dostępu do informacji niejawnych" – napisał rzecznik.

Kończąc Dobrzyński wskazał, że w wyroku WSA jasno jest zapisane, że "ponownie rozpoznając sprawę, organ uwzględni ocenę prawną i wnioski przedstawione w uzasadnieniu".

"Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia!"

Komentarz pojawił się również ze strony samego zainteresowanego. "Pełne zwycięstwo nad reżimem bezprawia! Dziękuję NSA!" – napisał Cenckiewicz na platformie X, zapowiadając jednocześnie swoje oświadczenie w tej sprawie o godz. 14.00.

