Afera wokół Kanye Westa. Legendarny raper nie wystąpi w Polsce

Niedawno na stronie Kanye Westa w oficjalnej rozpisce jego koncertowych dat pojawiła się również Polska. Konkretniej – Stadion Śląski w Chorzowie. Występ był planowany na 19 czerwca 2026 roku. W ostatnich latach muzyk oskarżany był m.in. o antysemityzm i propagowanie nazizmu.

"Gazeta Wyborcza" informuje jednak o planach wypowiedzenia umowy na koncert przez Superauto.pl Stadion Śląski. — Właśnie kończymy pismo w tej sprawie — stwierdził przedstawiciel obiektu cytowany przez "GW".

Kanye West w Chorzowie. Rządzący zablokują wydarzenie?

Do informacji o koncercie kontrowersyjnego rapera w naszym kraju odniosło się już Ministerstwo Kultury, wyrażając swoje "zaniepokojenie". "Szeroko opisywane działania Kanye'a Westa, związane z propagowaniem przez niego nazizmu, stoją w jawnej sprzeczności z polską racją stanu (...) apeluje, aby nie udostępniać przestrzeni publicznej promotorom zbrodniczej ideologii" – przekazał Plejadzie Piotr Jędrzejowski, rzecznik prasowy resortu.

"Decyzja o organizacji koncertu Kanye'a Westa w Polsce jest nie do przyjęcia. Mówimy o artyście, który publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką. To nie są 'kontrowersje'. To świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści. W kraju naznaczonym historią Zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka" – napisała na X minister Marta Cienkowska.

Po licznych głosach krytyki organizator wydarzenia, Projekt Hałas!, opublikował obszerne oświadczenie. "Antysemityzm, mowa nienawiści i jakakolwiek forma wykluczenia są całkowicie sprzeczne z wartościami, które powinny towarzyszyć wydarzeniom artystycznym" – czytamy. Zaznaczono jednak, że sam artysta w ostatnim czasie "deklarował skruchę za swoje wcześniejsze działania" oraz gotowość do podjęcia dialogu i naprawy swoich błędów. "Wierzymy, że zmiana jest możliwa. (…) Dołożymy wszelkich starań, aby planowany koncert odbył się w atmosferze bezpieczeństwa i szacunku" – podkreślono.

