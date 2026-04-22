"Patentowana idiotka". Sołowjow obraził premier Meloni

Sołowjow nazwał szefową włoskiego rządu m.in. "hańbą dla rasy ludzkiej", "dzikim zwierzęciem", "patentowaną idiotką" oraz "wredną kobietą". Stwierdził również, że Meloni to "faszystowska kreatura, która zdradziła swoich wyborców", a nawet "zdradziła Trumpa".

Słowa propagandysty wywołały reakcję ze strony włoskiego rządu. Minister spraw zagranicznych Antonio Tajani wezwał do siebie rosyjskiego ambasadora w Rzymie Aleksieja Paramonowa i zażadał od niego wyjaśnień. Po stronie premier Meloni stanęli także politycy opozycji.

– Rosyjski prezenter telewizyjny, będący rzecznikiem stanowiska Kremla, wygłosił niedopuszczalne, seksistowskie oskarżenia [...]. Chcemy po raz kolejny przypomnieć rosyjskiemu reżimowi, że obrażając przedstawicieli włoskich instytucji, obraża się cały kraj, a na to się nie godzimy – powiedziała sekretarz Partii Demokratycznej Elly Schlein.

Przypomnijmy, Władimir Sołowjow od lat jest jednym z głównych propagandystów reżimu Władimira Putina. Regularnie prowadzi programy telewizyjne i radiowe, w których atakuje Zachód, NATO i Ukrainę. Jest objęty sankcjami Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Meloni wzywa do dialogu z Rosją

– Europa powinna wznowić dialog z Rosją – powiedziała na początku tego roku włoska premier Giorgia Meloni, dodając, że jest zdecydowanie za wcześnie, aby dyskutować o ponownym przyjęciu Moskwy do grupy G7.

Meloni powiedziała, że zgadza się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który niedawno wezwał Europę do współpracy z Moskwą w związku z trwającymi wysiłkami na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. – Myślę, że Macron ma rację w tej sprawie. Wierzę, że nadszedł czas, aby Europa również rozmawiała z Rosją – powiedziała podczas dorocznej konferencji prasowej.

