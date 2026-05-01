Kryminał klasycystyczny

Przed dwustu laty dzieło przetłumaczył na język polski – zmieniając tytuł na „Horacjusze” (sic!) – Ludwik Osiński. Aczkolwiek przełożył jedynie cztery z pięciu aktów. Bowiem w ostatnim nie występowała postać grana przez małżonkę translatora, Rozalię – mówiąc nawiasem córkę Wojciecha Bogusławskiego. Tym razem mamy do czynienia z tekstem kompletnym, poetycko spolszczonym – brawo! – piórem Jerzego Radziwiłłowicza.