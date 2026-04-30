Górnicy i medycy. W czym są podobni?

A zatem: w czym są podobni polscy górnicy i polscy lekarze? Otóż w tym, że obie te "grupy zawodowe", pracują w branżach, które od kiedy tylko upadł PRL i na powrót nastała wolna, kapitalistyczna Rzeczpospolita Polska – co i rusz, a właściwie niemal nieustannie – bankrutują (lub "niemal" bankrutują), po czym na koszt podatników, czyli za ich pieniądze, są "ratowane".

Owo prawie regularne – co roku lub co kilka lat – "oddłużanie" a to tej czy tamtej kopalni i to tego czy tamtego szpitala, za pieniądze polskich podatników, którzy i tak wydają krocie na leczenie i na węgiel – od kilku dekad stało się naszą nową, polską "tradycją".