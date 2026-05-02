Ekspresowe rozwody. Nawrocki powstrzymał kulturową dzicz

Rozwód nie jest normalny. W cywilizacji chrześcijańskiej właściwie nie występował. Wprowadziła go dopiero rewolucja francuska. Rewolucyjna zdobycz utrwaliła się, bo rozwód okazał się doskonałym narzędziem wyniszczania rodziny. Ludzie zawierają związki, ale nie myślą o nich w kategoriach trwałości. To tworzy kulturę nietrwałości, mentalność rozwodu, która nie sprzyja stabilności. Jak myśleć o budowaniu wielodzietnej rodziny, skoro każdy z małżonków może w każdej chwili zdecydować się na zniszczenie całej tej struktury?