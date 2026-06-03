RPD zdławiła popularną akcję lodziarni. Będzie zawiadomienie

Jak informuje lokalny portal "Pszczyna Nasze Miasto" po 25 latach kultywowania lokalnego zwyczaju, popularna "Lodziarnia Pod Dębem" została zmuszona do zaprzestania rozdawania darmowych lodów uczniom z wyróżnieniem w ramach znanej i lubianej akcji "lody za pasek". Decyzja zapadła po otrzymaniu pisma od Rzecznika Praw Dziecka, Moniki Horny-Cieślak.

"Pszczyna Nasze Miasto" pisze, że według stanowiska Rzecznika Praw Dziecka, Moniki Horny-Cieślak, akcje promocyjne i filantropijne uzależniające nagrodę od ocen na świadectwie mogą nieść za sobą negatywne skutki społeczne. Biuro Rzecznika ma tłumaczyć, że inicjatywa "lody za pasek" może potencjalnie naruszać prawa dziecka, generować nadmierną presję psychiczną, promować niezdrową rywalizację oraz prowadzić do wykluczenia rówieśniczego tych dzieci, które z różnych przyczyn wybitnych wyników w nauce nie osiągają.

W sprawie interweniował poseł Konfederacji Przemysław Wipler, którego zdaniem mogło dojść do popełnienia przestępstwa.

"Złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przekroczenia uprawnień przez tą Panią. Jeśli macie informacje o podobnych przekroczenia których dopuściła się, proszę o kontakt! Postawimy tamę samowoli urzędników psującym nam życie za nasze pieniądze!" – napisał polityk na portalu X.

Mieszkańcy i samorządowcy murem za lodziarnią: Chory świat

Z taką interpretacją fundamentalnie nie zgadzają się ani właściciele lokalu, ani mieszkańcy Pszczyny, a także lokalni samorządowcy. Głos w sprawie zabrał m.in. Jacek Granda, Radny Rady Miejskiej w Pszczynie, który stanowczo skrytykował interwencję urzędu centralnego. W oficjalnym wystąpieniu podkreślił, że intencje ochrony dzieci są zawsze godne szacunku, jednak w tym konkretnym przypadku urzędnicza reakcja okazała się całkowicie pozbawiona wyczucia lokalnego kontekstu.

Na fanpagu lodziarni pojawiła się masa komentarzy mieszkańców Pszczyny, którzy nie zgadzają się z działaniem Horny-Cieślak.

"Przestańmy nagradzać mądrych i pracowitych bo się reszta poczuje urażona. Masakra" – czytamy w jednym komentarzu.

"Masakra.. Cisnie się wiele nieprzyzwoitych słów na usta. KOMU TO PRZESZKADZAŁO..CO Z TĄ POLSKĄ ZACZYNA SIĘ DZIAĆ NIE TAK. RZECZNIK PRAW DZIECKA WSTYD ZA TAKIE POSTANOWIENIE" – napisał inny internauta.

W kolejnych komentarzach czytamy: "Chory świat", "I tak przyjdziemy na lody", "No niestety niektórym rodzicom się to nie podoba i potem zgłaszają tam gdzie nie trzeba".

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