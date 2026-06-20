Leszek Kraskowski nie siedzi w saloniku VIP, siedzi w areszcie z pluskwami

Wszystko jest ważne. Rozumiem, że szlag człowieka trafia na "saloniki VIP" dla koalicyjnych bonzów. Uważam również, że to co się stało w Berlinie, i tu być może nie zgadzam się z częścią z Was, jest równie ważne, a bijąca Polaków bez dania racji (nie, "pomnik polskich ofiar w Berlinie" nie leży w chronionej strefie wokół Bundestagu) ma potężny ciężar symboliczny. Nie daje nam to jednak prawa do zapomnienia o sprawie Leszka Kraskowskiego.