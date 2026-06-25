Prima Aprilis – nowa nazwa Izery

SIŁĄ RZECZY Zgłaszam pomysł: to nasze polskie, to nasze – nie bójmy się tego słowa – narodowe auto na baterie, które "powstaje, powstaje i powstać nie może", powinno nosić nazwę nie Izera, lecz… Prima Aprilis.
Tym bardziej że nazwa Izera i tak jest już nieaktualna – co niedawno radośnie obwieścili komedianci, którzy od 10 lat podają się za budowniczych państwowej fabryki Izery i właśnie za to ze wszech miar konsekwentne, trwające już od 10 lat niebudowanie tej państwowej fabryki biorą sowite pensje i zapewne także niemałe premie.
Źródło: DoRzeczy.pl