Prima Aprilis – nowa nazwa Izery

Tym bardziej że nazwa Izera i tak jest już nieaktualna – co niedawno radośnie obwieścili komedianci, którzy od 10 lat podają się za budowniczych państwowej fabryki Izery i właśnie za to ze wszech miar konsekwentne, trwające już od 10 lat niebudowanie tej państwowej fabryki biorą sowite pensje i zapewne także niemałe premie.