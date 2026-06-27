Niedobrze mi się robi na widok płaszczących się przed Zełenskim lewicowo-liberalnych "elit"

Skoro Zełenski uderza w nielubianego przez nich Nawrockiego, to przecież oznacza, że „ma rację”. To oznacza, że „jest ich najlepszym sojusznikiem”, że jak ta biała lelija wyrasta zza przygarbionych polskością pleców straszliwych populistów. Order obywatelski trzeba mu dać za to, że tak tego Nawrockiego i „pisowców” łaje! Trzeba budować fałszywe symetrie, w których reagujący na zepsucie powietrza przez Zełenskiego Nawrocki jest „tak samo winien”.