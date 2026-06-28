MG HS PHEV

Po dynamicznym wzroście w ciągu ostatnich kilku miesięcy SUV klasy C od MG awansował na 10. miejsce w klasyfikacji generalnej wszystkich aut i trzecią pozycję wśród samochodów wybieranych przez klientów indywidualnych.

Przyczyną sukcesu tego modelu nie jest tylko cena (chociaż trudno nie zauważyć, że należąca do chińskiego koncernu brytyjska marka za cenę nowego Golfa oferuje auto przestronniejsze i wygodniejsze od dużo droższego Tiguana).