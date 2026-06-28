MG HS PHEV

Model HS jest w Polsce wyjątkowo popularny.
Po dynamicznym wzroście w ciągu ostatnich kilku miesięcy SUV klasy C od MG awansował na 10. miejsce w klasyfikacji generalnej wszystkich aut i trzecią pozycję wśród samochodów wybieranych przez klientów indywidualnych.
Przyczyną sukcesu tego modelu nie jest tylko cena (chociaż trudno nie zauważyć, że należąca do chińskiego koncernu brytyjska marka za cenę nowego Golfa oferuje auto przestronniejsze i wygodniejsze od dużo droższego Tiguana).
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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