Tragiczne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Grodecki: Szkoda, że Polska nie pomaga

24 czerwca 2026 r. doszło do dwóch bardzo silnych trzęsień ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5, które nastąpiły w odstępie zaledwie kilkudziesięciu sekund. Epicentrum znajdowało się w północnej części kraju. W kolejnych dniach wystąpiły liczne wstrząsy wtórne, w tym trzęsienie o magnitudzie 4,9, odczuwalne m.in. w Caracas. Według najnowszych doniesień z 27 czerwca, liczba potwierdzonych ofiar śmiertelnych wzrosła do około 1430, a akcje ratunkowe są utrudnione przez zniszczoną infrastrukturę i kolejne wstrząsy. Cały czas trwa akcja poszukiwawcza.

Wenezuela leży na granicy płyt tektonicznych Karaibskiej i Południowoamerykańskiej, dlatego silne trzęsienia ziemi mogą tam występować, choć tak potężne wydarzenia należą do rzadkości.

Kraje ruszą na pomoc. Polscy strażacy nie

Na pomoc ruszyło dotychczas ponad 500 ratowników z Czech, Hiszpanii, Włoch, Francji, Luksemburga, Niemiec, Portugalii i Holandii. W Polsce, jednostką która bierze udział w tego rodzaju akcjach, jest zespół USAR Poland – podległy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki, przekazał: "W obliczu tragedii, która dotknęła Wenezuelę, dołączam do słów Prezydenta RP Karola Nawrockiego, wyrażając głębokie współczucie rodzinom ofiar oraz solidarność ze wszystkimi poszkodowanymi".

"Unia Europejska uruchomiła Mechanizm Ochrony Ludności, a kolejne państwa członkowskie kierują do Wenezueli wyspecjalizowane siły ratownicze. Zespół USAR Poland jest naszą dumą narodową. To jedna z najlepiej rozpoznawalnych i najwyżej ocenianych formacji ratowniczych na świecie. Dzięki doświadczeniu zdobywanemu podczas misji w wielu krajach – m.in. po tragicznym trzęsieniu ziemi w Turcji w 2023 r., gdzie nasi ratownicy uratowali 12 osób, w tym troje dzieci – umacniał renomę Państwowej Straży Pożarnej i Polski jako wiarygodnego partnera, gotowego nieść pomoc tam, gdzie liczy się każda minuta. Profesjonalizm, doświadczenie i skuteczność zespołu wielokrotnie przekładały się na to, co najważniejsze – ratowanie ludzkiego życia" – wskazuje. Grodecki napisał, że w przeszłości "Polska wielokrotnie udowadniała, że solidarność nie jest dla niej pustym słowem".

"Tym bardziej szkoda, że tym razem zabrakło Polski wśród państw niosących pomoc" – podsumował szef BBN.

Podczas tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji w lutym 2023 r., polscy strażacy przeprowadzili spektakularną misję ratunkową. Zespół 76 ratowników i 8 psów uratował spod gruzów 12 żywych osób, stając się jedną z najbardziej zasłużonych międzynarodowych ekip poszukiwawczo-ratowniczych.

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