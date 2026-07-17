Kardynał Burke chce wyrzucić synodalność do kosza

Trudno zaprzeczyć, że ma rację. Bo nawet wielki entuzjasta synodalności nie potrafiłby dobrze opisać, co tak naprawdę go cieszy. A skoro po pięciu latach nie wiadomo, o co chodzi – to już nigdy nie będzie wiadomo bardziej.

Kardynał Raymond Burke z perspektywy typowego lewicowca może uchodzić za archetyp "zrzędliwego konserwatysty". Krytykował Franciszka, dopatrywał się poważnych błędów w "Amoris laetitia", ceni sobie stare szaty liturgiczne, odprawia też Mszę trydencką… Lewicowiec powie: to normalne, że nie podoba mu się synodalność; nie warto więc go słuchać!