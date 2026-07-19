Ban na Tedego

GWIAZDOBZDUR Władza idzie po swoich. Na razie po „swoich” muzyków. Raper Tede, znany z niechęci do poprzedniej władzy i ujmując rzecz ogólnie – prawicy – opowiedział zastanawiającą historię.
– Muszę powiedzieć rzecz niepokojącą dla mnie. Powiem to bez szczegółów, ale jestem zaniepokojony i zupełnie poważnie to mówię – oznajmił w Kanale Zero, z którym współpracuje. Raper nawiązał do ujawnienia przez medium Krzysztofa Stanowskiego nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Jak stwierdził Jacek Graniecki, afera ta „dotknęła go bezpośrednio”. – Jestem tym zdumiony, żeby nie powiedzieć wku….ny – nie krył oburzenia.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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