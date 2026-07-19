Powrót "prezesa wyklętego"
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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

Powrót "prezesa wyklętego"

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Mateusz Matyszkowicz
Mateusz Matyszkowicz Źródło: PAP / Marian Zubrzycki
Mateusz Matyszkowicz wraca do życia publicznego. To utrudni mu zachowywanie tajemniczego milczenia wokół wydarzeń sprzed trzech lat, kiedy wysłannicy nowo utworzonego rządu Donalda Tuska przejęli telewizję publiczną

Jeszcze trzy lata temu było to po prawej stronie nazwisko znane i wpływowe. Mateusz Matyszkowicz to niegdysiejsza gwiazda „Frondy Lux”, komplementowany eseista, nadzieja środowiska „Teologii Politycznej”, a potem bohater błyskotliwej kariery telewizyjnej – najpierw szef TVP Kultura, a potem prezes TVP po Jacku Kurskim.

Krążyły plotki, że potrafił zainteresować swoją osobą samego Jarosława Kaczyńskiego. Ponoć lider Prawa i Sprawiedliwości lubił długie rozmowy z Matyszkowiczem na tematy intelektualne. Po cichu Matyszkowicza miał też wspierać premier Mateusz Morawiecki. Wszystko to skończyło się w grudniu 2023 r. w czasie przejęcia TVP przez ekipę Donalda Tuska. W tamtych dniach w prawicowych mediach spekulowano, dlaczego Matyszkowicz nie zapobiegł zdradzie ze strony telewizyjnego biura ochrony – dlaczego oddał swój gabinet bez żadnego oporu i pozwolił na przejęcie emisji przez ludzi wysłanych przez Platformę Obywatelską.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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