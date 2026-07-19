My, zwierzętoludzie

Hej, wy, ludzie! Myślicie, że jesteście na tym świecie panami? Tę antropocentryczną wizję postępowa nauka i filozofia wysłały na drzewo. Dobiega kresu człowieczy komfortocen, ta rozpanoszona ludzka wygoda. Posuńcie się więc, dwunożne ssaki, trzeba zrobić miejsce dla całej fauny, wejść z nią w relacje familiarne. Tę ideę lansuje ekologia integralna. Sygnały tego szaleństwa pojawiły się mniej więcej ćwierć wieku temu, ale jakoś umykały naszej uwadze jako zjawiska marginalne. Bo chodzi o sztuki wizualne i subkultury młodzieżowe. Przypomnę je poniżej.