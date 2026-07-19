HISTORIA WIECZNIE ŻYWA W czerwcu 1654 r. abdykowała królowa Szwecji Krystyna i na tronie w Sztokholmie zasiadł jej wojowniczy kuzyn, Karol X Gustaw.
Skandynawowie w tamtej epoce żyli z rabunku zamożniejszych sąsiadów i nowy władca od samego początku panowania dążył do kolejnej wojny, a wśród jego doradców ścierały się dwa poglądy. Część z nich proponowała atak na Rosję, a pozostali na Rzeczpospolitą. Szwedom ułatwił decyzję upór Jana Kazimierza, który po raz kolejny podniósł pretensje do szwedzkiej korony.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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