Skandynawowie w tamtej epoce żyli z rabunku zamożniejszych sąsiadów i nowy władca od samego początku panowania dążył do kolejnej wojny, a wśród jego doradców ścierały się dwa poglądy. Część z nich proponowała atak na Rosję, a pozostali na Rzeczpospolitą. Szwedom ułatwił decyzję upór Jana Kazimierza, który po raz kolejny podniósł pretensje do szwedzkiej korony.