Timeo Danaos…

Że ludzie nie są zdolni do podejmowania dobrych dla siebie decyzji, więc trzeba ich do tego zmusić. Mają zresztą w dużej mierze rację: ludzie nie zawsze podejmują decyzje racjonalne z punktu widzenia swojego interesu. Jednak konserwatywni etatyści nie są w stanie zaakceptować tego, że taka właśnie jest cena wolności, bez której nie istnieje również odpowiedzialność.