Timeo Danaos…

NOTATNIK MALKONTENTA Problem z konserwatywnymi etatystami i centralistami jest ten sam, co z wieloma ludźmi mającymi szczytne intencje, ale jednocześnie żywiącymi gdzieś w skrytości ducha pogardę dla ludzi: mając dobre chęci, zarazem uważają, że wiedzą lepiej.
Że ludzie nie są zdolni do podejmowania dobrych dla siebie decyzji, więc trzeba ich do tego zmusić. Mają zresztą w dużej mierze rację: ludzie nie zawsze podejmują decyzje racjonalne z punktu widzenia swojego interesu. Jednak konserwatywni etatyści nie są w stanie zaakceptować tego, że taka właśnie jest cena wolności, bez której nie istnieje również odpowiedzialność.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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