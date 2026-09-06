NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Nie przepadam ani za muzyką country, ani za westernami, nie należę do fanów serialu „Yellowstone”, który namiętnie oglądał cały świat, a z nim pan Bojańczyk.

Wszystko to może dlatego, że mało znam środkową, wiejską Amerykę, a jak się czegoś nie zna, to trudno to polubić.