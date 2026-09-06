Okopy równości płci
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Opinie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Okopy równości płci

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Gen. Keith Kellogg
Gen. Keith Kellogg Źródło: PAP / Marcin Obara
SPODE ŁBA Ciekawą opinię wygłosił ostatnio emerytowany amerykański gen. Keith Kellogg, który do końca 2025 r. pełnił funkcję specjalnego wysłannika prezydenta USA, Donalda Trumpa do spraw Ukrainy.

Światowe media przedstawiały go zawsze jako polityka szczególnie życzliwego Ukrainie, a prezydent Zełenski nagrodził go, przed rokiem, ukraińskim Orderem Zasługi. W udzielonym niedawno wywiadzie gen. Kellogg spytany został, czy Ukraina powinna poddać kobiety przymusowej mobilizacji. „Czy uważam, że kobiety powinny zostać zmobilizowane do wojska? Moja odpowiedź brzmi: tak, ponieważ walczą one niegorzej niż mężczyźni. Bardzo ważne jest to, aby kobiety, jako część społeczeństwa, wstąpiły do służby” – odpowiedział Amerykanin, uzasadniając to doświadczeniem rodzinnym. „Moja żona i córka były spadochroniarkami i skakały ze spadochronem. Żona walczyła na Grenadzie, a córka – w Afganistanie”. Amerykański generał zapomniał niestety dodać, że wojownicze damy wstąpiły do US Army na ochotnika.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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