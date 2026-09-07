PiS składa zawiadomienie na Tuska. Ozdoba: Został załadowany na minę

Chodzi o ujawnienie przez szefa rządu z sejmowej mównicy fragmentów zeznań Przemysława Krala dotyczących afery Zondacrypto i Zbigniewa Ziobry. Jacek Ozdoba przekonuje, że premier nie miał prawa upubliczniać tych materiałów i mógł dopuścić się złamania prawa.

Jacek Ozdoba w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniósł się do wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie. Premier przytoczył fragmenty zeznań Przemysława Krala, związanych ze sprawą Zondacrypto.

Z przywołanych przez Tuska zeznań miało wynikać, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, za pośrednictwem innych osób, miał obiecać Kralowi "ukręcenie łba" sprawie dotyczącej spółki.

Ozdoba zdecydowanie odrzucił te twierdzenia. Przekonywał, że same zeznania jednej osoby nie przesądzają o prawdziwości przedstawianych przez nią informacji.

– Panie redaktorze, zacznę od tego, że przypomina mi się taka siatka z Biedronki, gdzie jeden z podejrzanych czy ktoś tam zeznał, że miał dać pieniądze, a te pieniądze następnie miały trafić do rodziny Donalda Tuska. Ja w to nie wierzę – powiedział polityk PiS.

Ozdoba określił informacje dotyczące Ziobry jako "kompletny absurd" i zasugerował, że za budowaniem takiej narracji stoi Roman Giertych.

– Absurd kompletny. Wymyślił Giertych, że będzie krył Przemysława Krala, że być może będzie namawiał prezydenta, że może ułaskawi – stwierdził.

Ozdoba oskarża Tuska o złamanie prawa

Najpoważniejszy zarzut europosła PiS dotyczył jednak nie samej treści zeznań, lecz sposobu, w jaki zostały ujawnione.

Zdaniem Ozdoby premier nie był uprawniony do publicznego przedstawienia materiałów pochodzących z postępowania. Polityk argumentował, że przepisy pozwalające na ujawnianie takich informacji dają odpowiednie kompetencje Prokuratorowi Generalnemu lub wskazanym prokuratorom, a nie prezesowi Rady Ministrów.

Prowadzący rozmowę Michał Wróblewski zwrócił uwagę, że przepisy umożliwiające upublicznianie protokołów zeznań zostały wprowadzone w czasie, gdy ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro.

Ozdoba odpowiedział, że nie zmienia to sytuacji, ponieważ – w jego ocenie – regulacje te nie przyznają takich uprawnień premierowi. – Premier został w tej sprawie załadowany na minę przez Prokuratora Generalnego – ocenił europoseł PiS.

PiS idzie do prokuratury

Ozdoba zapowiedział w konsekwencji złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska. Na pytanie, kiedy PiS zamierza podjąć ten krok, odpowiedział: – Dzisiaj będzie. (...) Nie chcę uprzedzać pewnych faktów – powiedział.

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