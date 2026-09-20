Towarzysze broni

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Nie mogło zabraknąć w tym dokumencie pamiętnych słów: "gdy dzieci pytają mnie, czy byłem bohaterem, odpowiadam: nie, ale służyłem w kompanii bohaterów".

Zamykały one ostatni odcinek serialu „Kompania braci”, który miał premierę ćwierć wieku temu, a wypowiedział je Dick Winters, dowódca Kompanii E, którego na ekranie zagrał Damian Lewis.