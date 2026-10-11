Dlaczego nienawidzą Polski?

Teza zawarta we wstępie do tego tekstu byłaby zbyt prosta, aby pozostawić ją bez komentarza. Nie jest bowiem do końca tak, jak chcieliby najzagorzalsi przeciwnicy Donalda Tuska – w swym słynnym tekście sprzed prawie 40 lat nie nazywał on „nienormalnością” polskości jako takiej, lecz polskość rozumianą przez konkretny kontekst historyczny. Późniejszy premier pisał bowiem, że historia, geografia i „dziejowy pech” nałożyły na Polaków ciężar, przez który Polacy nie mogą po prostu żyć tak jak inne narody, bo inni „budują, kochają się i umierają”, a my „walczymy, powstajemy i giniemy”. Innymi słowy: „Nienormalnością” była przede wszystkim sytuacja narodu skazanego na walkę, katastrofy, powstania, utratę państwa i nieustające życie historią. Tusk pisał jednocześnie, że „szarpie się między goryczą i wzruszeniem, dumą i zażenowaniem”. Jednak kończy tekst deklaracją, że mimo całego „uciążliwego dziedzictwa i tragicznych skojarzeń” polskość pozostaje „naszym wspólnym świadomym wyborem”.
To ważne wyjaśnienie, gdyż ani do radykalnych przeciwników Tuska, ani do jego radykalnych zwolenników szerszy kontekst tamtego tekstu rzadko trafia.
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