"Nie mogę tego pochwalić". Morawiecki wskazał, co nie podobało mu się w rządach PiS

W jednym z wywiadów, którego były premier udzielił na początku października, padły mocne słowa pod adresem Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki stwierdził, że 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy to "kontrole małych firm, to jest opresja, to są areszty".

Polityk został zapytany, czy podtrzymuje swoją ocenę rządu, który przecież sam przez pewien czas współtworzył i którego był potem szefem. Morawiecki nie wycofał się ze swoich słów.

– Wie pan doskonale [...] komu podlegały tak naprawdę służby specjalne, kto, panie redaktorze, kontrolował pana ministra Zbigniewa Ziobrę, kto decydował o tym, że o 6 rano pukało CBA albo inne służby – powiedział, zwracając się do dziennikarza.

Morawiecki podkreślał, że "ani razu takiej decyzji nie podjąłem". Wszystko miało dziać się na zasadzie zbyt dużej swobody działania służb.

– Można powiedzieć, służby działały autonomicznie [...] ale w taki sposób, że dochodziło rzeczywiście do tego ścigania, karania, aresztowania i to nie była rzecz, którą ja tutaj mogę w jakikolwiek sposób pochwalić – wskazał.

Morawiecki krytykuje PiS

Odkąd Mateusz Morawiecki opuścił Prawo i Sprawiedliwość nie szczędzi ostrych słów krytyki pod adresem swoich byłych partyjnych kolegów.

W jednym z ostatnich wywiadów były premier stwierdził, że "u kolegów z PiS widzę bardzo nonszalanckie i łatwe rzucanie w przestrzeń publiczną kolejnych dziesiątek miliardów złotych do wydania". – Wydawać każdy potrafi. Moje nastoletnie dzieci potrafią wydać każde pieniądze, które dostaną. Tylko że pieniądze nie biorą się z bankomatu. Trzeba je najpierw zarobić – dodał.

Mateusz Morawiecki dopytywany, czy uważa, że "PiS myśli, że pieniądze biorą się z bankomatu”, odparł, że nie wie tego, co myśli dzisiejszy PiS, bo my idziemy swoją drogą". – Mogę powiedzieć, że mamy ekipę sprawczych, doświadczonych ludzi, którzy już raz naprawiali finanse publiczne. Mamy dokładny plan, jak zrobić to ponownie – wyjaśnił.

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