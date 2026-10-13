Morawiecki: Uważajcie - idzie brygada Tuska!

W najnowszym materiale opublikowanym w social mediach Mateusza Morawieckiego zatytułowanym "Uważajcie – idzie brygada Tuska!", były premier i lider ruchu Rozwój Plus przypomina o niektórych postaciach, od których obecny szef rządu chciałby być jak najbardziej medialnie odseparowany.

Krótki filmik został wygenerowany przez sztuczną inteligencję i w sposób przejaskrawiony pokazuje kilka osób związanych politycznie z Donaldem Tuskiem, ale dotyczy kilku wybranych głośnych afer, które naprawdę miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Widzimy między innymi profesor Barbarę Mróz-Gorgoń, lekarza Dawida Kacprzyka, posłankę Annę Konieczyńską i antybohatera najświeższej sprawy – Michała Kołodziejczaka.

Morawiecki: Brygada Tuska

– Uważajcie, idzie brygada Tuska. Michał Kołodziejczak, który według byłych współpracownic zastraszał i zmuszał do brania narkotyków. Twarz kampanii Donalda Tuska w 2023 roku – przypomina narrator.

Dalej widzimy słynnego Dawida Kacprzyka, byłego szefa młodzieżówki KO. – W rok wycisnął ze szpitala 1,6 mln zł. Na swoim SOR robił robił vipowską kolejkę dla partyjnych kolegów – słyszymy.

– Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocniczka rządu na 23 dni. Za publiczne pieniądze wygenerowała z AI bełkot pełen błędów i absurdu – mówi narrator.

Kolejna postać to Anna Konieczyńska, antybohaterka afery powodziowej. – Pieniądze dla powodzian trafiły prosto do jej męża i sąsiadów. 4,5 mln zł dla swoich – kontynuuje.

– To brygada Tuska. Oszustwa, przemoc i kompromitacja w jednym uścisku – słyszymy na koniec materiału.

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