Miliony z MSZ na programy TVP. Ich oglądalność jest znikoma

Na początku października zero.pl opisywało akcję CBA w Ośrodku Mediów dla Zagranicy TVP. W sprawie skierowano zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Padały podejrzenia o nepotyzm, niegospodarności i transferowania środków do powiązanych podmiotów.

Miliony na seriale, których nikt nie ogląda

Ośrodek Mediów dla Zagranicy jest finansowany m.in. z dotacji MSZ. Według informacji portalu w tym roku resort przeznaczył 96 mln zł na działalność TVP World, przy budżecie stacji wynoszącym 110 mln zł.

Teraz dziennikarze odkryli kolejne produkcje, które otrzymały dofinansowanie z ministerstwa. Chodzi np. o serię "Poland Innovation Hub". Program składa się z kilkunastu odcinków. Największą oglądalność miał pierwszy z nich – 2,1 tys. wyświetleń. Pozostałe znacznie mniej. Koszt produkcji to 2,5 mln złotych. Obecnie na YouTube zobaczyć można 16 odcinków, które wygenerowały łącznie 5 798 odsłon.

Kolejnym przykłądem jest serial "Polish Castles”. Odcinek o budowli w Suchej Beskidzkiej to, jak pisze portal, "ciąg «przebitek» z muzeum prezentujących zbiory. Warstwa dźwiękowa ogranicza się do lektora opowiadającego historię zamku". Tymczasem w sprawozdaniu przesłanym do MSZ jego twórcy wskazali, że każdy odcinek był "wymagający realizacyjnie”, wykorzystano "starannie przygotowane ujęcia”, a każdy z zamków był "nagrywany z wykorzystaniem wielu technik operatorskich”. Łącznie produkcja serialu pochłonęła ponad 2,2 mln złotych.

"Kolejnym tytułem wyprodukowanym przez podmiot zewnętrzny jest serial «Cities of Culture», czyli wizyty na wydarzeniach kulturalnych w różnych miastach Polski. Na YouTube dostępnych jest siedem odcinków. Wyniki wyświetleń to: 124, 78, 88, 73, 63, 38 i 226. Podkreślmy: nie mówimy o tysiącach. Sięgamy do sprawozdań TVP dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2024 r. produkcja 12 odcinków pochłonęła 1,1 mln zł, w 2025 r. 18 odcinków kosztowało 1,7 mln zł" – czytamy na portalu.

Wymienione tytułu opublikowano nie na kanale TVP World na YouTubie, ale na kanale TVP World Documentaries, który ma 1,8 tys. subskrybentów.

Dziennikarze wysłali pytania do władz TVP w sprawie wymienionych wyżej programów, których produkcja pochłonęła miliony złotych, a oglądalność była zaskakująco niska. Zero.pl nie otrzymał jednak odpowiedzi.

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