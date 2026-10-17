Korwin-Mikke: UE hamuje postęp i okupuje Europę

Jak byłem młodym człowiekiem, czyli do dziewiątego roku życia, wierzyłem w komunizm, wierzyłem w socjalizm. Miałem w pokoiku narypane tam zdjęcia Stalina i Mao Zedonga, jak najbardziej. No i przekonywano mnie do tego socjalizmu.

No ale, jak wiele razy już mówiłem, któregoś dnia przeżyłem drobny szok i w socjalizm absolutnie przestałem wierzyć. Niestety naokoło cała prasa, radio, gazety – telewizji nie było – przekonywały mnie, że jednak socjalizm to jest to i że to jest przodujący ustrój, że Związek Sowiecki to najszybciej rozwijające się państwo świata i w ogóle socjalizm jest niezwyciężony, niezwyciężony. No i ja tego słuchałem już wtedy jako sceptyk, bo już nie wierzyłem wtedy zupełnie w socjalizm, i tak sobie myślałem: no dobrze, dobrze, gadajcie sobie, a ja mam prosty sprawdzian: gdzie jest postęp techniczny?