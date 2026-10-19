Czarnek nie wytrzymał. "Czy Motyka jest chory na umyśle?"

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, poinformował w ubiegłym tygodniu, że skierował wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego m.in. o zgodę na zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie Daniela Obajtka. Byłemu prezesowi Orlenu, a obecnie europosłowi PiS grozi do 25 lat więzienia.

Żurek chce aresztować Obajtka. Czarnek odniósł się do sprawy

W poniedziałek na konferencji prasowej przed siedzibą Orlenu w Warszawie, do sprawy odnieśli się Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera oraz Daniel Obajtek.

– Dziady z tego rządu i z prokuratury skierowali także wniosek do Parlamentu Europejskiego nie tylko o uchylenie immunitetu dla pana prezesa Daniela Obajtka, ale również o zatrzymanie go i aresztowanie. Chcę jasno powiedzieć: ci prokuratorzy, którzy dokonali tej absurdalnej, kompromitującej prokuraturę interpretacji, będą również za to odpowiadać – powiedział Przemysław Czarnek.

Wiceprezes PiS dodał, że "jeżeli ktoś wykonuje polityczne żądanie Żurka w ostatnim roku rządów, polityczne żądanie Żurka – zemsty za wszelką cenę tylko dlatego, że pan prezes Obajtek i jego współpracownicy obniżali ceny paliw po to, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły więcej zarabiać, wszystkie, żeby w całej Polsce bezrobocie utrzymywać na najniższym poziomie, to nie jest to tylko kompromitacja prokuratury, to nie jest tylko sprzeniewierzenie się prokuraturze i etyce prokuratorskiej, to jest również podejrzenie popełnienia przestępstwa i będziemy dochodzić również tego, dlaczego ci ludzie w ten sposób to zinterpretowali absurdalnie i kompromitująco".

Czarnek pyta: Czy Motyka jest chory na umyśle?

– Jakim działaniem na szkodę państwa jest sprzyjanie wszystkim Polakom przez firmę państwową i obniżanie cen paliw? Sytuacja incydentalna, o której mówi pan Motyka, który też przecież dzisiaj wpływa na ceny paliw w sposób sztuczny swoimi rozporządzeniami – dopytywał.

Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że "sytuacja wówczas incydentalna miała miejsce w apogeum wojny, kiedy mieliśmy ogromną konsumpcję ze strony Polaków również, Polaków na stacjach paliw, bo wszyscy tankowali do pełna, bo nie wiedzieli, co się będzie działo, jak się będzie rozwijać wojna".

– To było kilka dni, w których paliwo było w Orlenie, tylko nie można go było dostarczyć, bo nie było tyle środków transportu, bo nigdy nie było takiej konsumpcji. Czy Motyka jest chory na umyśle? Czy chce oszukać Polaków? Czy myśli, że wszyscy Polacy są tak głupi, jak jego towarzysze w rządzie? Panie Motyka, niech się pan zastanowi i puknie w głowę. Polaków pan nie oszuka – podkreślił kandydat PiS na premiera.

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