Cejrowski: Trzy punkty Trumpa. Pierwszy to powrót chrześcijaństwa. Lisicki: Koniec szaleństw genderyzmu

Nie ma już żadnych wątpliwości, że 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump. Kandydat Republikanów, który pokonał reprezentującą Partię Demokratyczną Kamalę Harris już kompletuje swoją administrację i odkrywa kolejne karty.

"Antysystem": Trzy punkty Trumpa. Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują pierwsze decyzje personalne Donalda Trumpa oraz zapowiedzianą przez prezydenta-elekta serię dekretów, które natychmiast po przejęciu przez niego władzy mają być przekazane do legislacji. Jednym z punktów tego programu jest zakaz kastrowania dzieci w kierunku tzw. zmiany płci.

– To byłaby wielka sprawa, bo patrząc w kategoriach moralnych na to, co wyczyniali Demokraci, uważam że poza aborcją, to było drugie największe diabelstwo, jakiego się dopuścili na tak wielką skalę – ocenił Paweł Lisicki.

Wojciech Cejrowski przypomniał, że pierwszym punktem programu Trumpa jest przywrócenie Boga i miejsca religii w przestrzeni publicznej, a także obrona chrześcijan. – To też piękna rzecz – stwierdził Lisicki.

– Mamy punkt dotyczący wycofania się z paryskiej umowy klimatycznej. Koniec z Zielonym Głodem – wskazywał Cejrowski. – To byłoby wielkie szczęście. Jak on się wycofa z tego zielonego kretynizmu, to natychmiast będzie miało to takie reperkusje, że i UE nie będzie miała narzędzi, by go wprowadzać, bo jaki to będzie miało wtedy sens? Najgłupszy zielony będzie w stanie zrozumieć, że to bez sensu – stwierdził Lisicki.

