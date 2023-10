Lisicki: Celem Pan Jezus – antyreligijna pasja "GW". Ziemkiewicz: Nawet Środzie się dostało

Dr hab. Marek Migalski skierował do władz Uniwersytetu Śląskiego list otwarty, w którym domaga się usunięcia teologii z uczelni. Jego zdaniem nie ma ona charakteru naukowego, podobnego empirycznym dziedzinom takim jak chemia, czy fizyka i stanowi formę katolickiej "indoktrynacji".



"To wstyd, że w XXI wieku częścią wspólnoty akademickiej są teolodzy, powyższe produkcje mają pieczęć państwowej uczelni, a ich posiadacze mogą szczycić się tym samym dyplomem, co studenci i doktoranci, którzy kilka lat spędzili nie na nauce o demonach i aniołach, ale na badanach kwarków, genów czy aperiodycznego monotylu" – napisał Migalski.

Politolog otrzymał zresztą odpowiedź na swój list. "Styl Pańskiego listu budzi mój głęboki sprzeciw. Lekceważenie czy wręcz szydzenie z pracy koleżanek i kolegów na podstawie wybranych ad hoc tytułów prac dyplomowych nie jest sposobem prowadzenia akademickiej debaty naukowej. Uniwersytet jest miejscem, gdzie można postawić każde pytanie i uzyskać najlepszą istniejącą odpowiedź, którą nazywamy naukową, a więc udzieloną w oparciu o metodologię pracy badawczej oraz metody weryfikacji tez naukowych właściwe dla nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych" – wskazał prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w obszernej odpowiedzi.

Antychrześcijańska radykalizacja. Ziemkiewicz: Na swój sposób dobry objaw

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skupili się na atakach na Kościół i religię, których w ostatnim czasie jest coraz więcej. – Jutro święto, które jest chyba najbardziej obchodzonym przez Polaków świętem, czyli Wszystkich Świętych. 2 listopada Dzień Zaduszny. Mówię o tym po to, by pokazać, jak zmienia otoczka się wokół chrześcijaństwa. Te święta wrosły w polską kulturę, zakorzeniły się i wyróżniają Polaków na tle innych narodów europejskich. W tym samym czasie jest coraz więcej objawów pokazujących radykalizację antychrześcijańską w naszej przestrzeni. Marek Migalski napisał jakiś czas temu list do rektora Uniwersytetu Śląskiego ws. likwidacji Wydziału Teologicznego w Katowicach – mówił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Najsmutniejsze w tym zjawisku jest to, że Marek Migalski jest człowiekiem zupełnie nieoryginalnym. ZMP wygłaszało takie mądrości w latach 50. Można podawać wiele przykładów zajadłości antykościelnej, która wybuchła zwłaszcza po wyborach. Niby te wybory rozstrzygnęły głosy na Trzecią Drogę, a Lewica straciła. To jest na swój sposób dobry objaw - ten wzrost nienawiści do Kościoła. Wizja z lat 90. była taka, że Polacy o Bogu po prostu zapomną, a religia zniknie sama z siebie i nie trzeba jej będzie zwalczać. Okazuje się, że nie ma zaniku zainteresowania religią, ale jest rosnące zainteresowanie z pozycji nienawiści – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.

– Najlepsze jest to, że Marek Migalski jest żywym wzorem tego, co kiedyś nazwał Adam Michnik "tramwajowym ateizmem". Były takie czasie, gdy Adam Michnik głosił dialog z Kościołem katolickim. Te czasy nie były takie odległe. Gdyby nie poparcie PiS, nie byłoby po prostu Marka Migalskiego – dodawał Paweł Lisicki.

