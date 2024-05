Ziemkiewicz: Konfederacja może liczyć na sukces. Lisicki: Braun wykazał się sprytem

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą w nich 53 europosłów, a cała Unia Europejska — 720 nowych reprezentantów. Proces wyborczy jest regulowany zarówno przez przepisy europejskie, jak i krajowe, a w Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy trzynaście okręgów wyborczych.

Wybory do PE. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentują toczącą się kampanię do PE. – Drobnymi krokami zbliżamy się do momentu, w którym polski lud będzie mógł opowiedzieć się za tym, kogo chce widzieć w Brukseli. Sondaże są różne, ale większość pokazuje, że PiS i PO idą łeb w łeb – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy".

– Przyznam, że nie wierzę w te sondaże. Z kilku przyczyn. Wybory do PE zawsze mają frekwencję na poziomie trzydziestu kilku procent. Tylko raz była powyżej 40 proc. i to były chyba te ostatnie. Natomiast w sondażach prognozuje się frekwencję na poziomie 70 proc., co jest niemożliwe – tłumaczył Rafał Ziemkiewicz. – Kiedy atakuje się Polaków kampaniami profrekwencyjnymi, to większość z nich deklaruje od razu, że pójdzie, bo przecież nie pójść na wybory to obciach. Ostatecznie oczywiście nie idą, ale wypacza się przez to wcześniejsze sondaże – dodawał.

Zdaniem Rafała Ziemkiewicz, ten efekt da się sprawdzić na większych próbach, co robią partie polityczne. – I sądzę, że Donald Tusk ma takie sondaże. Gdyby te oficjalne badania były prawdziwe, to Donald Tusk nie zachowywałby się tak nerwowo, a widać, że jest spanikowany – ocenił. – Sądzisz, że ten dziwny ciąg tych ataków na PiS, to wynik zdenerwowania? – pytał Paweł Lisicki.

– Tak. Mamy najgłupsze elity polityczne od XVIII wieku. Ta elita oświecona, michnikowo-platformerska przez osiem lat nie dokonała żadnej analizy, dlaczego przegrała. Opowiadali sobie bajki o Kurskim, TVP etc. Uznali, że te 7-10 milionów Polaków, które głosowały na PiS i Andrzeja Dudy, to ludzie, którzy dali się zwieść, więc jak się zabierze im TVP, to od razu zmienią preferencje. No nie, to się nie mogło udać – stwierdził Rafał Ziemkiewicz.

