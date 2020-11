Abp Vigano o raporcie ws. McCarricka: "Kontynuacja watykańskiej fikcji"

Raport ws. byłego kardynała McCarricka stawia w złym świetle jedną z osób, które przyczyniła się do zdemaskowania kłamstw ordynariusza Waszyngtonu. Chodzi abp. Vigano. Sam zainteresowany zareagował już na te oskarżenia i nazwał raport "kontynuacją watykańskiej fikcji", a także - ironicznie "raportem Vigano".

- Nie mogę jednak nie zauważyć surrealistycznej operacji mistyfikowania tego, kto jest odpowiedzialny za tuszowanie skandali dawnego amerykańskiego kardynała. A jednocześnie nie mogę nie wyrazić oburzenia, dostrzegając te same oskarżenia o tuszowanie kierowane przeciwko mnie, gdy faktycznie wielokrotnie potępiałem bezczynność Stolicy Apostolskiej w obliczu wagi zarzutów względem McCarricka – mówił Vigano tuż po publikacji raportu.

- Każdy, kto wysunie bezpodstawne oskarżenia wyłącznie w celu odwrócenia uwagi opinii publicznej, będzie gorzko zaskoczony, gdy okaże się, że przeprowadzona przeciwko mnie operacja nie przyniesie żadnego skutku, poza przedstawieniem dalszych dowodów korupcji i złej wiary tych, którzy zbyt długo milczeli, zaprzeczali i ignorowali problemy, których dziś należy pociągnąć do odpowiedzialności. Watykańska fikcja trwa – stwierdził Vigano.

- W przypadku Jana Pawła II główną stroną zainteresowaną promocją McCarricka był zdecydowanie kardynał [Angelo] Sodano. Był sekretarzem stanu do września 2006 roku. Wszystkie informacje do niego dotarły. Już w listopadzie 2000 r. otrzymał dane od nuncjusza (Gabriela) Montalvo, dotyczące oskarżeń o poważne nadużycia popełnione przez McCarricka – zauważył hierarcha. W przypadku Benedykta XVI, abp Viganò uznał, że kardynał Tarcisio Bertone „doprowadził papieża Benedykta do decyzji, że nie należy podejmować żadnego procesu kanonicznego ani nakładać jakichkolwiek sankcji kanonicznych” - mówił arcybiskup.

Abp Vigano podważa także wiarygodność różnych miejsc raportu wskazując na ich sprzeczności - także w miejscu gdzie oskarżenia są wysuwane przeciw niemu samemu. Były nuncjusz apostolski uważa, że jednym z celów raportu jest atak na jego osobę i zdyskredytowanie go Całe obszerne omówienie analizy raportu ws. MaCarricka dokonane przez abp Vigano opublikował portal pch24.pl.

