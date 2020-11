Papież Franciszek gratuluje i błogosławi Joe Bidenowi

Włochy: Reguła większej nadziei na przeżycie wytyczną dla anestezjologów

Na oddziałach reanimacji i intensywnej terapii pierwszeństwo w dostępie do leczenia powinni mieć ci pacjenci z COVID-19, co do których jest większa nadzieja na przeżycie - to zalecenie włoskiego stowarzyszenia anestezjologów i reanimatorów.