Franciszek o aborcji: Czy można zatrudnić płatnego zabójcę by rozwiązał problem?

Adresatem listu jest argentyńska katolicka parlamentarzystka, która przekazała papieżowi Franciszkowi apel grupy kobiet z Buenos Aires, które walczyły o ochronę nienarodzonych, i które są zaangażowane w przeciwdziałanie dążeniom do pełnej legalizacji aborcji, popieranej w parlamencie przez obecny rząd peronistów.

List matek do papieża został wydrukowany w całości w gazecie „La Nacion”, która informuje o toczącym się sporze, a także o marszu dla życia zwołanym na sobotę, 28 listopada, który w Buenos Aires zakończy się przed budynkiem kongresu.

Adresatką listu Papieża jest Victoria Morales Gorleri. Tłumaczenie listu prezentujemy poniżej.

Droga Vicky,

bardzo dziękuję za wiadomość i list od pań. To naprawdę kobiety, które wiedzą, czym jest życie. Ze swojej strony powiedz im, że podziwiam ich pracę i świadectwo, że szczerze im dziękuję za to, co robią i że nadal idą naprzód. Ojczyzna jest dumna z takich kobiet.

A jeśli chodzi o problem aborcji, to należy pamiętać, że nie jest to kwestia głównie religijna, ale etyki ludzkiej uprzedzającej jakiekolwiek wyznanie religijne. I dobrze jest zadać sobie dwa pytania: czy właściwe jest eliminowanie ludzkiego życia, aby rozwiązać problem? Czy można zatrudniać płatnego zabójcę do rozwiązania problemu?

Dzięki za wszystko, co robisz. Proszę, nie zapomnij modlić się za mnie. Robię to dla niej.

Pozdrowienia dla męża i dzieci.

Niech Jezus Cię błogosławi, a Święta Dziewica strzeże.

Z braterskimi pozdrowieniami

Franciszek

