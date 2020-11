Psychiatra o Papieżu: "To nie jest prawdziwa troska o ludzi"

"Seksualność jest sprawą państwa tylko wtedy, gdy dotyczy interesu publicznego, np. jeśli chodzi o ochronę przed wykorzystywaniem lub o wychowanie dzieci w optymalnych warunkach. „Złotym standardem” w tym zakresie jest, co zostało udowodnione w niezliczonych badaniach, naturalna, biologiczna rodzina w kontekście małżeństwa na całe życie pomiędzy mężczyzną i kobietą. Ze względu na swoje dalsze istnienie społeczeństwo powinno być bardzo zainteresowanie promowaniem takiej struktury rodzinnej. Żądanie związku cywilnego lub "małżeństwa" dla osób o skłonnościach homoseksualnych jest zwykle częścią kulturowego programu marksistowskiego, który pragnie zlikwidować wszystkie istotne różnice między ludźmi i więzami ludzkimi jako wyraz dyskryminacji, bez względu na cenę. Zaskakuje mnie, gdy głos w takich sprawach wypowiadają się przedstawiciele Kościoła katolickiego" – powiedział Christian Spaemann dla portalu LifeSiteNews.

Złe konsekwencje niejednoznaczności.

Prof. Spaemann zapytany czy oby stanowisko Papieża nie jest bardziej realistyczne niż tradycyjne katolickie nauczanie, odpowiedział:

"Poprzez afirmację różnych zachowań seksualnych osłabia się rozsądek i jasność wiary chrześcijańskiej. W ten sposób Kościół traci swój blask i staje się zbędny we współczesnym społeczeństwie, z wyjątkiem sytuacji ceremonii religijnych. Jeśli my, chrześcijanie, nie staramy się pomagać zranionej osobie, dając przykład i głosząc uzdrawiający obraz czystości seksualnej w rzeczywistości zdradzamy samego Chrystusa, którego spotykamy w naszym bliźnim. Oczywiście przepowiadanie w tych dziedzinach musi się odbywać bez potępienia, z wrażliwością, zrozumieniem, cierpliwością i pokorą. Ale wydaje mi się, że to już dawno stało się to oczywiste. Głośno wyrecytowane oskarżenia o faryzeizm i brak miłosierdzia skierowane do tych, którzy upierają się przy reprezentowaniu katolickiej doktryny moralnej, wydają mi się raczej agitacją i propagandą – powiedział prof. Spaemann.

Psycholog dodał takie zachowanie jak Papieża powoduje zamieszanie wśród wiernych.

Jak homoseksualizm ma podobać się Bogu?

"Dostojnicy Kościoła, którzy uważają, że czyny homoseksualne nie są grzeszne w pewnych okolicznościach i że pary homoseksualne mogą otrzymać błogosławieństwo kościelne bez składania przysięgi abstynencji, powinni wyjaśnić wierzącym znaczenie aktów homoseksualnych oraz wyjaśnić, w jaki sposób te działania mogą być w ogóle wykonywane fizycznie, aby podobać się Bogu. Byłbym zainteresowany ich odpowiedzią. [...] Mówi się o nowych „odkryciach w naukach humanistycznych”, przy czym nigdy nie dowiadujemy się, o jakie odkrycia chodzi" – mówi Christian Spaemann.