Pierwsza przyczyna

Rzadko o jakimś fantaście tak się wyrażał. Jako dowód wielkości Stapledona wskazywał powieści "Dziwny John" oraz "Ostatni i pierwsi ludzie". Tłumacz i autor posłowia do "Twórcy gwiazd", Maciej Świerkocki, przypomina nam trzecią książkę z kanonu brytyjskiego pisarza. Jest to opowieść łącząca naukowe fascynacje, filozoficzne ambicje i religijne tęsknoty, choć Stapledon był agnostykiem. Filozof uprawiający zawód pisarza – określa go Świerkocki, w odróżnieniu od Wellsa, pisarza próbującego filozofować.