Jezuita o słowach Rydzyka: To nadużycie

"Dla mnie jest to wypowiedź niezrozumiała, nie do zaakceptowania. Stolica Apostolska właśnie prowadzi dochodzenie, bada dowody w sprawie, w której ksiądz biskup jest oskarżony. Nazwanie go męczennikiem jest nadużyciem, nadużyciem zaufania wiernych" – stwierdził o. Żak w komentarzu dla gosc.pl.

Chodzi o wypowiedz o. Tadeusza Rydzyka na temat bp Edwarda Janiaka, która padła podczas uroczystości z okazji 29 lat Radia Maryja.

"To że ksiądz zgrzeszył...? No, zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Kto nie ma pokus, niech się pokaże. Jedna jest tylko - Maryja. I Pan Jezus przyszedł podnosić nas wszystkich. Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje. I tych biskupów... Nie patrzą na nic. Ks. bp Janiak na raka choruje i ma walczyć z tym wszystkim? To go prędzej rak zje" - stwierdził o. Rydzyk.

Po reakcjach władz kościelnych przeprosił za swoje słowa, wciąż jednak pojawiają się komentarze do sprawy.

