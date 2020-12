KEP odpowiada na zarzuty zaniedbania stawiane abp. Gądeckiemu

"Wydałeś Ojcze Święty list apostolski motu proprio "Vos estis lux mundi" [według, którego duchowny po otrzymaniu wiedzy nt. wykorzystywania seksualnego w Kościele powinien niezwłocznie poinformować biskupa - red.]. Pragnę prosić cię o wdrożenie procedury tegoż motu proprio i wyciągnięcie konsekwencji wobec abp. Gądeckiego. Ogłosiłeś "Vos estis lux mundi” 9 maja 2019 r. z mocą od 1 czerwca 2019 r. Moje spotkanie z abp. Gądeckim odbyło się 14 maja 2019 r., gdzie dowiedział się on o braku działania kard. Dziwisza" - czytamy w na portalu Onet.

Rzecznik KEP zareagował odpowiedzią zawierającą trzy punkty.

"Spotkania abp. Stanisława Gądeckiego z pokrzywdzonymi odbywały się w odpowiedzi na zachętę Ojca Świętego Franciszka. Miały one charakter duszpasterski, prywatny (to znaczy niepubliczny), o czym osoby zapraszane były informowane. Oznacza to, że spotkania te nie były częścią procedury kanonicznej i dlatego nie były protokołowane, ani stenotypowane dla możliwości ewentualnego wykorzystania tych materiałów w przyszłości" - pisze rzecznik ks. Leszek Gęsiak SJ.

"W dniu, w którym odbywało się spotkanie, nie obowiązywały jeszcze przepisy "Vos Estis lux mundi" – czytamy w punkcie drugim.

"Jednak wobec pojawiających się w późniejszym czasie w przestrzeni medialnej wątpliwości co do zaangażowania byłego metropolity krakowskiego w tę sprawę, sam kard. Stanisław Dziwisz kilkakrotnie zaznaczał w swoich publicznych wypowiedziach, że proponuje, aby wyjaśniła je komisja, o co również postulował przewodniczący KEP w Oświadczeniu z dnia 10 listopada 2020 roku."

Janusz Szymik jest jedną z ofiarpedofila ks. Jana Wodniaka z lat 70. Onet opisał również sprawę z roku 2010 dotyczącą tego księdza.