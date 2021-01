Redaktor naczelny Deon.pl odchodzi. "Pogłębiająca się różnica zdań"

Ze swoich stanowisk odchodzą o. Jacek Siepsiak SJ, dyrektor jezuickiego wydawnictwa WAM. Zmiana ta według informacji DEON.pl była zapowiedziana już latem. Odchodzi także Piotr Żyłka redaktor naczelny portalu DEON.pl, które to medium należy do wydawnictwa do niedawana kierowanego przez o. Siepsiaka SJ.

Jak czytamy w oświadczeniu Piotra Żyłki decyzję tę podjął ostatecznie w ostatnim czasie, choć namysł trwał od kilku miesięcy.

"Od kilkunastu miesięcy coraz bardziej widać było pogłębiającą się różnicę zdań pomiędzy mną a Jakubem Kołaczem SJ (do niedawna prowincjałem a od 1 stycznia nowym dyrektorem naczelnym Wydawnictwa WAM). Różnicę dotyczącą spraw fundamentalnych – rozumienia misji portalu, wizji jego funkcjonowania w zmieniających się społeczno-kościelnych warunkach i sposobów ich realizacji" – napisał Piotr Żyłka w oświadczeniu.

Nowym redaktorem naczelnym portalu został wspomniany Jakub Kołacz SJ, o którym możemy przeczytać w informacji o dokonujących się zmianach, że "od 32 lat jest jezuitą, ukończył filozofię na Akademii Ignatianum, teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie na Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W latach 2000-2008 współpracował z Wydawnictwem WAM, w latach 2006-2008 pełnił funkcję redaktora naczelnego. W latach 2014-2020 był Przełożonym Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego (prowincjałem)."

Z kolei o nowym prowadzącym portalu DEON.pl wiadomo, że przychodzi z zewnątrz, nie był dotąd także członkiem zespołu Wydawnictwa WAM.

Krzysztof Fijałek, który objął, jak to zostało ujęte "stanowisko menadżera portalu DEON.pl" to absolwent dziennikarstwa w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. "W latach 1990-2006 był dziennikarzem krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej”. W latach 2006-2020 był redaktorem naczelnym portalu Interia.pl, a od 2011 r. także dyrektorem wydawniczym tego portalu. Był prezesem krakowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich(2002-2005), członkiem Zarządu Głównego SDP (2005-2011) i wiceprezesem SDP (2008-2011). Ponadto prowadził zajęcia z dziennikarstwa internetowego dla studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Jest laureatem Nagrody Dziennikarzy Małopolski" – możemy przeczytać w informacji prasowej opublikowanej przez portal.

W ostatnim o portalu DEON.pl stało się głośno z powodu oskarżeń o rzekome wspieranie "kultury gwałtu" jakie redaktorka portalu Dominika Frydrych sformułowana wobec znanego mówcy ewangelizacyjnego Jacka Pulikowskiego. W polemikę z jezuickim portalem, a także biorącej udział w nagonce na Pulikowskiego redaktorką portalu "Więzi", Ewą Buczek, wdał się znany vloger Tomasz Samołyk. W odpowiedzi Frydrych wezwała Samołyka do wpłaty zadośćuczynienia na proaborcyjną organizację. Otrzymała też całkowite poparcie byłego już redaktora naczelnego DEON.pl Piotra Żyłki, który w mediach społecznościowych napisał "jestem z Tobą totalnie".

