Wiceprzewodniczący Episkopatu Niemiec: Diakonat kobiet w 2026 r.

Bp Franz-Josef Bode z Osnabrück, który był wiceprzewodniczącym Episkopatu Niemiec już za czasów kard. Reinharda Marxa kontynuuje swoje prace nad zmianami w Kościele w Niemczech. W wywiadzie jakiego udzielił protestanckiej agencji epd poprosił o "cierpliwość" w sprawie kapłaństwa kobiet. Jednocześnie stwierdził, że w Kościele jest wielkie oczekiwanie zmiany.

Według Bodego w Niemczech wiele kobiet uważa, że mają powołanie do kapłaństwa. Można mieć jednak wątpliwości czy motywacje niemieckich biskupów są czysto duchowe. Bp Bode powiedział równocześnie, że największym problemem Niemiec jest sekularyzacja i puste Kościoły. Sekularyzacja to jednak nie tylko brak wiernych na liturgiach, ale także coraz niższy poziom powołań kapłańskich i realne niebezpieczeństwo zawalenia się struktury kościelnej z powodu "braków kadrowych".

Bp Franz-Josef Bode kieruje pracami tzw. Drogi Synodalnej, której celem jest całkowita zmiana Kościoła - kapłaństwo kobiet, błogosławienie homoseksualnego styli życia, czy bezwarunkowa interkomunia z protestantami. Droga Synodalna ma trwać do roku 2022 jednak na razie postulaty spotykają się ze sprzeciwem Stolicy Apostolskiej. Być może dlatego bp Bode postanowił opowiedzieć o swoich planach protestanckim dziennikarzom - jednym z nich jest doprowadzenie do diakonatu kobiet w roku 2026, w którym to Bode skończy 75 lat i odejdzie na biskupia emeryturę.

Czytaj też:

Papież zgodził się by kobiety mogły posługiwać jako lektorzy i akolici