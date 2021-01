Arcybiskup San Francisco: Katolicy muszą odkryć godność przyjmowania Komunii

Pelosi w jednej ze swoich wypowiedzi zasugerowała, że katolicy sprzedali demokrację głosując za Trumpem. Dopowiedziała, że ponad demokrację postawili jedną sprawę. Chodziło oczywiście o aborcję.

Abp Cordileone odparł wtedy, że "żaden katolik z czystym sumieniem nie może faworyzować aborcji".

Teraz hierarcha wrócił do tematu w wywiadzie jakiego udzielił "EWTN Pro-Life Weekly".

"Katolicy nie rozumieją już idei godności przyjęcia Komunii. Jest to dla nich po prostu rodzaj symbolicznego gestu powitania i przynależności" – powiedział arcybiskup. Powiedział także, że Komunii św. odmawia się ze względu na duszę tego kto po nią przychodzi w złym stanie.



"Aby tego rodzaju działanie jak odmowa Komunii miało sens dla wielu ludzi, musimy odzyskać poczucie tego, co to znaczy przyjąć Komunię" – powiedział Cordileone, wskazując na brak wiary w prawdziwą obecność Eucharystii wśród katolików.

We wcześniejszej krytyce mówił także, że Nancy Pelosi "nie przemawia w imieniu Kościoła katolickiego", a jej wyrażenie o "prawie do wyboru" służące do opisu legalnej aborcji jest zasłoną dymną umacniającą przemysł aborcyjny, który czerpie zyski z jednego z najbardziej ohydnych czynów, jakie można sobie wyobrazić.

Czytaj też:

Znany jezuita wystąpił w filmie o "gejowskim Jezusie"