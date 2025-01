Ten program to hit TV Republika. Mocny wynik

Rafał Ziemkiewicz pozostaje jedną z najbardziej znanych twarzy TV Republika. Publicysta jest związany ze stacją Tomasza Sakiewicza od początku jej istnienia, czyli od wiosny 2013 roku. Z ostatnich danych Nielsena, do których dotarł serwis Wirtualne Media, wynika, że jego program cieszy się dużym zainteresowaniem widzów.

Program Rafała Ziemkiewicza hitem TV Republika. Są wyniki

"Polityczne podsumowanie tygodnia" Rafała Ziemkiewicza obecnie emitowane jest na antenie TV Republika w piątki o godz. 17.30. Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtalnemedia.pl, "średnia oglądalność programu po emisji 16. odcinków, które ukazały się na antenie TV Republika w okresie od 6 września ub.r. do 10 stycznia, to 596 tys. widzów, co przekłada się na 5,94 proc. udziałów stacji w grupie ogólnej oraz 3,41 proc. w grupie 16-59".

Według danych największym zainteresowaniem widzów cieszył się odcinek z 3 stycznia 2025 roku, które obejrzało średnio 882 tys. widzów. Najniższą oglądalność na poziomie 447 tys. odbiorców zanotował odcinek nadany 1 listopada 2024 roku.

Rafał Ziemkiewicz prowadzi na antenie TV Republika również inny popularny program – "Salonik polityczny", który nadawany jest w niedziele o godz. 10.35.

Oglądalność telewizji w 2024 roku

Niedawno Wirtualne Media opublikowały też ranking najpopularniejszych polskich stacji telewizyjnych w całym 2024 roku.

Pierwsze miejsce zajęła TVP1. Średni dobowy udział kanału względem 2023 roku spadł jednak o 0,47 proc. i wyniósł 7,21 proc. Na drugiej pozycji znalazła się Telewizja Polsat, która jeszcze rok temu była oczko niżej. Jej udział w analizowanym okresie zmniejszył się o 0,3 proc. i spadł do 6,72 proc. Podium zamyka TVN ze spadkiem aż o 5,81 proc, ale awansem z czwartego miejsca. Udział tej stacji w analizowanym roku wyniósł 6,48 proc.

Z drugiego na czwarte miejsce spadła TVP2, która zanotowała największy spadek w tej grupie. Widownia Dwójki zmniejszyła się aż o 15,6 proc. do 6,22 proc. Oczko niżej znalazło się, tak jak w 2023 roku, TVN24. Stacja odnotowała wynik na poziomie 6,01 proc. Kanałowi udało się zwiększyć wynik o 5,6 proc.

Szóste miejsce przypadło Telewizji Republika, która jeszcze rok wcześniej znajdowała się poza pierwszą dwudziestką. Stacja zanotowała w tym czasie gigantyczny wzrost oglądalności, wynoszący aż 1800 proc. Jej udział wyniósł 3,90 proc.

Czytaj też:

Pierwszy taki wynik w historii. TV Republika pokonała konkurencjęCzytaj też:

Znany reżyser chętnie wróci do TV Republika. Odmawia bojkotu