Małżeństwo modli się o drugi cud za wstawiennictwem abp. Fultona Sheena

Abp. Fulton Sheen miał być beatyfikowany w roku 2019, jednak kulka tygodni przed wydarzeniem beatyfikację wstrzymano. Według różnych zródeł powodem tej decyzji były obawy, że Sheen może zostać wymieniony w toczącym się stanowym dochodzeniu w sprawie diecezji nowojorskich. Śledztwo prowadzone przez biuro prokuratora generalnego, które nadal trwa, koncentruje się na zarzutach, że diecezje nie zapewniły ochrony ofiarom wykorzystywania seksualnego i ukrywały nadużycia seksualne wśród duchownych.

Jednocześnie abp Sheen jest osobą otoczoną autentycznym kultem przez katolików z całego świata, jego książki wciąż są czytane, a także tłumaczone. Na język polski tylko w ostatnich latach przetłumaczono kilka jego pozycji.

W związku z tymi okolicznościami amerykańska rodzina Royce i Elise Hood modli się o ocalenie ich nienarodzonego syna, u którego wykryto zespół Pottera, który objawia się niedoborami wód płodowych, co w konsekwencji prowadzi zwykle do niedorozwoju organów w chwili urodzenia. Śmiertelność dzieci z tym zespołem to około 95 proc. wszystkich przypadków.

Decyzję by podjąć duchowe zabiegi o nadzwyczajne wstawiennictwo podjęli, gdy lekarze powiedzieli im, że jedyne co mogą teraz zrobić to modlić się.

