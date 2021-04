Papież znacząco wsparł Kościół chaldejski w czasie pielgrzymki do Iraku

Podczas swojej ostatniej wizyty w Iraku papież Franciszek przekazał darowiznę w wysokości 350 tys. dolarów Chaldejskiemu Kościołowi Katolickiemu na wsparcie rodzin dotkniętych konfliktem i pandemią.

Kardynał Louis Raphaël Sako powiedział Agencji Fides, że dar papieża "miał być znakiem tego, jak prawdziwa i konkretna jest miłość Papieża do całego narodu irackiego".

Sako, który jest patriarchą Babilonu i głową katolickiego kościoła chaldejskiego, powiedział, że 250 tys. dolarów będzie zarządzane przez archidiecezję chaldejską Bagdadu. Pozostałe 100 tys. dolarów zostało podzielone między chaldejską archidiecezję Mosulu i syryjskich katolików w miejscowości Bakhdida, znanej również jako Karakosz.

Sako powiedział, że Kościół rozesłał już 12 tys. paczek żywności do ludzi w całym kraju, do "rodzin chrześcijańskich i muzułmańskich, a także do wszystkich innych wspólnot wyznaniowych obecnych w Iraku".

Papież Franciszek odwiedził Irak w dniach 5-8 marca. Podczas historycznej wizyty podróżował, aby spotkać się z chrześcijanami w Bagdadzie, Karakosz, Erbilu i Mosulu. Spotkał się także z przywódcami politycznymi i religijnymi, w tym z najwyższym szyickim duchownym Iraku, wielkim ajatollahem Alim al-Sistanim.

