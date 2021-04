Kard. Parolin: Smutno mi widzieć utratę wiary i rozumu w Europie

Watykański Sekretarz Stanu powiedział w wywiadzie z tego tygodnia, że przepisy dotyczące eutanazji i aborcji w Europie oznaczają nie tylko utratę wiary, ale także utratę rozumu.

"Bardzo mi przykro z powodu utraty wiary w Europę, w kulturę, w naszych krajach i z powodu tych zmian antropologicznych, które zachodzą, przez które tracimy tożsamość osoby ludzkiej. Przed utratą wiary powiedziałbym, że idzie utrata rozsądku" – powiedział kardynał Pietro Parolin w dla hiszpańskiej sieci COPE opublikowanym 5 kwietnia.

"Dlaczego? Papież mówił to wielokrotnie. Bardzo mnie to zszokowało. Mówił na przykład: kwestia aborcji nie jest kwestią religijną. Dla nas chrześcijan, od początku, od pierwszych dokumentów Kościoła, istnieje całkowite odrzucenie aborcji, ale jest to argument rozsądku. Prawdopodobnie dzisiaj, jak mówił Benedykt XVI, podstawowym problemem jest rozum, a nie wiara".

Kardynał Parolin powiedział, że odpowiedzią Kościoła na te zmiany społeczne powinno być "dostarczenie spójnego i przekonanego świadectwa życia chrześcijańskiego".

"Wydaje mi się, że sytuację, której doświadczamy, można porównać z pierwszymi wiekami Kościoła, kiedy Apostołowie i pierwsi uczniowie przybyli do społeczeństwa, które nie wyznawało wartości chrześcijańskich, ale poprzez świadectwo pierwszych wspólnot udało się zmienić mentalność i wprowadzić wartości Ewangelii do ówczesnego społeczeństwa. Myślę, że nadal musimy to robić dzisiaj" – skomentował.

Podczas 24-minutowego wywiadu w języku hiszpańskim kardynał opisał papieża Franciszka jako "prostego człowieka bez protokołu", który bardzo dba o to, by być blisko ludzi.

"Jego pragnieniem jest uczynienie Kościoła bardziej wiarygodnym w głoszeniu Ewangelii" – powiedział kardynał.

Kard. Parolin od ośmiu lat pełni funkcję watykańskiego sekretarza stanu. Powiedział, że postrzega dyplomację kościelną jako sposób na życie w swoim kapłaństwie.

