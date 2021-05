O. Szustak o oświadczeniu Episkopatu. "Do k***y nędzy, ręce mi opadają"

O. Szustak kilka dni temu udzielił ponad dwugodzinnego wywiadu Karolowi Paciorkowi z kanału “Imponderabilia”. Duchowny mówił o pobożność i problemach z wiarą w Kościele, a także o odpowiadał na pytania dotyczące środowisk LGBT.

Praca komisji badającej nadużycia u Dominikanów

Wśród tematów poruszonych podczas wywiadu były też skandale pedofilskie w kościele oraz praca komisji, pod przewodnictwem Tomasza Terlikowskiego. Komisja bada sprawę o. Pawła M., który w dominikańskim duszpasterstwie we Wrocławiu, miał pod koniec lat 90. stworzyć sektę.

Prowadzący rozmowę zapytał dominikanina, jakiego jest jego podejście do badania tego typu spraw. – Stosunek mam do tego taki, że mam marzenie takie, duże nadzieje pokładam w tym co się dzieje u nas, u dominikanów – mówił o.Szustak, nawiązując do prac komisji.

– Bo Tomasz Terlikowski to jest dla mnie wielkie zaskoczenie i objawienie (...) ja tego człowieka kilka lat temu nie znosiłem, to było zaprzeczenie wszystkie w co wierzyłem jako katolik – tłumacz duchowny. Jak jednocześnie podkreślił zakonnik, chociaż obecnie nie zgadza się z dziennikarzem i działaczem katolickim we wszystkim, to ciesze się, że to Terlikowski przewodniczy pracom komisji.

– Mam nadzieję, że się dokona ta komisja i zostaną wyciągnięte konsekwencje – tłumaczył.

Mocne słowa o kościele

Duchowny przyznał także, że denerwuje go oderwanie kościoła od problemów wiernych.

– Jestem zmęczony, zniechęcony, zrozpaczony tą degrengoladą, która się dzieje – mówił zakonnik. – Było jakieś tam spotkanie, jakiś tam episkopatu, jakieś coś tam tej komisji i wydali takie tam oświadczenie, m.in. Gądecki (metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki – red.), co jest teraz najważniejszą potrzebą kościoła – opowiada dalej o. Szustak.

– Tak aktualnie, że kończy się pandemia, jak teraz kościół powinien zafunkcjonować i pierwszy punkt k***a, który podano, Gądecki go podał, to najważniejsze jest to żeby teraz zrobić wszystko co się tylko da, żeby ludzie wrócili do kościoła, czyli żeby zaczęli chodzić do kościoła. No do k***y nędzy, w takim razie mi ręce opadają – stwierdził zdenerwował dominikanin, ściszając głos kiedy wypowiadał wulgaryzmy.



– Ci goście mają w głowie tylko jedno – dodał zakonnik i stwierdził: „Ja wiem co zaraz będzie, ta moja frakcja katolicka powie, że »jemu nie zależy na Eucharystii, żeby ludzie nie chodzi do komunii nie byli zbawieni«”.

– Ja nie mam już żadnej nadziei w tych gościach, skoro dla nich najważniejsze teraz jest to, żebyśmy wrócili do kościoła – dodał.

