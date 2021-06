Abp Jędraszewski: To nasz obowiązek dziękować Bogu za braci Kaczyńskich

W piątek przypadała 72. rocznica urodzin Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego. W katedrze na Wawelu abp. Jędraszewski odprawił mszę w intencji śp. Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy 10 kwietnia zginęli w katastrofie smoleńskiej i są pochowani w wawelskiej krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.

W czasie homilii abp Jędraszewski odwołał się do fragmentu Kazania na Górze, który znalazł się w piątkowej liturgii słowa. Metropolita krakowski zwrócił uwagę na perspektywę myślenia o życiu człowieka w kategoriach ostatecznych oraz konieczność dalekowzroczności, przenikliwości i krytycyzmu w ludzkim postępowaniu. Podkreślił, że Jezusowe stwierdzenie "gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje" dotyczy indywidualnego życia, ale – za św. Augustynem – można je przełożyć na obiektywną zasadę: "Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu".

Św. Paweł i kard. Wyszyński

Arcybiskup zaznaczył, że wyznawcą tych zasad był św. Paweł, który zmagał się z podziałami wśród wiernych w Koryncie. Apostoł wskazywał na Chrystusa, jako fundament tego, co łączy chrześcijan.

Następnie Jędraszewski nawiązał do postaci kard. Stefana Wyszyńskiego. Przytoczył obszerne fragmenty "Zapisków więziennych" Prymasa Tysiąclecia z 3 sierpnia 1955 r., czyli dnia jego 54 urodzin. Kardynał dziękował w nich za dar życia w Kościele i za Matkę Najświętszą, która "zastąpiła" mu zmarłą w 1910 r. matkę rodzoną. Dziękował też za dar matki Julianny i za patrona otrzymanego na chrzcie świętym – św. Stefana. Na końcu zapisał prośbę o dar bycia świadkiem Chrystusa.

Abp. Jędraszewski: Dziękujmy za dar życia braci Kaczyńskich

Jak relacjonuje biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej, abp. Jędraszewski "na zasadzie analogii" stwierdził, że to okazja do dziękczynienia za matkę braci Kaczyńskich, Jadwigę, i za dar ich życia. – To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby – powiedział.

– To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – mówił abp Jędraszewski, podkreślając konieczność "dziękowania za dar ich życia dla Polski".

